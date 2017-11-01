В Калининграде на ул. Еловая Аллея в квартире нашли тело 35-летнего мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.



Инцидент произошёл 14 октября. Накануне 29-летний мужчина выпивал у себя в квартире с 35-летним приятелем. После застолья мужчины легли спать. Когда хозяин квартиры проснулся, он обнаружил, что его друг умер.

Следователь признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружил. Но на руках у него были следы от инъекций. Предположительно, мужчина умер от передозировки наркотиками. По словам его друга, он не знал, что погибший употреблял запрещённые вещества.