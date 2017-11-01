В Калининградской области 17-летний студент пытался за ночь угнать семь автомобилей

В Правдинске полицейские задержали 17-летнего студента, пытавшегося за ночь угнать семь автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в ночь на 30 октября юноша угнал Volkswagen Golf 1985 года выпуска. Он был припаркован во дворе одного из домов в Знаменске. Машину обнаружили на ул. Победы в Правдинске. Там же с поличным застали и самого подозреваемого.

Выяснилось, что за одну ночь в Знаменске подросток пытался угнать четыре подержанных автомобиля, которые не были оборудованы сигнализацией. На одном из них он доехал до Правдинска, где попробовал вскрыть ещё три машины, но был задержан полицейскими. Со слов молодого человека, который является студентом одного из профучилищ, он просто хотел покататься.

Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.