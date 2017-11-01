В отношении бывшего замминистра природных ресурсов Калининградской области и его подчинённого возбудили уголовное дело

В Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии и одного из подчинённых. Об этом Клопс.Ru сообщили в СУ СК по региону.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). Это сделали после оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками регионального УФСБ. Подозреваемый занимал должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Калининградской области — начальника департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира. В период с марта по февраль он получил информацию о незаконной порубке лесных насаждений на особо охраняемой территории Чистопрудинского участкового лесничества Нестеровского лесничества и о том, что отделение полиции по Нестеровскому району МО МВД России материала проводит проверку. Чтобы скрыть преступление, предусмотренное ст. 260 УК РФ ("Незаконная порубка") и избежать привлечения к ответственности, экс-чиновник пошёл на служебный подлог.

Подозреваемый дал указание подчинённому, занимавшему должность начальника отдела организации охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесопользования департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира минприроды, внести заведомо ложные сведения в акт приёма-сдачи работ. В документы внесли информацию о том, что в месте вырубки провели работы по очистке от захламлённости в рамках обеспечения пожарной безопасности. Это не соответствовало действительности. Подложный документ также предоставляли в полицию.

"В настоящее время по месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, изъят ряд документов, имеющих значение для доказывания по уголовному делу, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств расследуемого преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении ведомства.