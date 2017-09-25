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Скончался водитель Volkswagen, сгоревшего на Приморском кольце

Автор: Ольга Запивалова
18:12
  4596
Водитель автомобиля Volkswagen, загоревшегося на Приморском кольце 19 сентября, скончался. Об этом Клопс.Ru сообщила коллега погибшего мужчины. 
 
61-летний Геннадий Т. более 20 лет отработал водителем на предприятии "КалининградГорТранс". Коллеги знали его как порядочного человека, опытного и очень аккуратного водителя. Его стаж вождения легковых автомобилей и автобусов превышал 30 лет. 
 
"Мы все в шоке, поверить не могли, что он попал в ДТП, да ещё и перестраивался на "аварийках", как говорил водитель Mercedes. Такого быть не может! Он всегда ездил по правилам и даже скорости никогда не превышал," — говорит сотрудница МУПа Татьяна.
 
Женщина рассказывает, что всё это время работники предприятия справлялись о здоровье Геннадия. Он получил ожоги более 30% тела. Ему делали переливания крови, он перенёс две серьёзные операции.
 
"Все эти дни он не приходил в сознание. У него трижды останавливалось сердце, но мы надеялись, что он выкарабкается", — рассказывает Татьяна.
 
В УМВД по Калининградской области пообещали прокомментировать информацию позднее. 
 
19 сентября на 18-м км Приморского кольца столкнулись автомобили Mercedes и Volkswagen. В результате ДТП второй автомобиль загорелся. За рулём иномарки находился 61-летний мужчина. Из горящего автомобиля его вытащил водитель Mercedes. По словам последнего, Volkswagen ехал с включённой аварийной сигнализацией, и его перестроение на трассе не было очевидным для водителей машин, идущих сзади. 
 

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