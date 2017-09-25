Скончался водитель Volkswagen, сгоревшего на Приморском кольце

Водитель автомобиля Volkswagen, загоревшегося на Приморском кольце 19 сентября, скончался. Об этом Клопс.Ru сообщила коллега погибшего мужчины.

61-летний Геннадий Т. более 20 лет отработал водителем на предприятии "КалининградГорТранс". Коллеги знали его как порядочного человека, опытного и очень аккуратного водителя. Его стаж вождения легковых автомобилей и автобусов превышал 30 лет.

"Мы все в шоке, поверить не могли, что он попал в ДТП, да ещё и перестраивался на "аварийках", как говорил водитель Mercedes. Такого быть не может! Он всегда ездил по правилам и даже скорости никогда не превышал," — говорит сотрудница МУПа Татьяна.

Женщина рассказывает, что всё это время работники предприятия справлялись о здоровье Геннадия. Он получил ожоги более 30% тела. Ему делали переливания крови, он перенёс две серьёзные операции.

"Все эти дни он не приходил в сознание. У него трижды останавливалось сердце, но мы надеялись, что он выкарабкается", — рассказывает Татьяна.

В УМВД по Калининградской области пообещали прокомментировать информацию позднее.