Появилось видео смертельной драки у "Макдоналдса"

Появилось видео конфликта у "Макдоналдса", который произошёл в августе прошлого года на Советском проспекте. В понедельник, 25 сентября, вынесли приговор боксёру Владимиру Иванову, которого обвиняли в смертельном избиении 25-летнего калининградца.

В сети опубликована запись с камер видеонаблюдения. На неё попало начало драки, где Иванов подъезжает к окну выдачи заказов. Зеркало его машины задевает мужчину, который забирает кофе. Покупатель придерживает дверь водителя ногой и несколько раз бьёт Иванова через открытое окно машины. Иванов выходит из автомобиля через пассажирское сиденье.

Продолжение конфликта на записи отсутствует. По версии следствия, Владимир Иванов догнал его и ударил. За друга вступился Максим Дудин. Для него несколько ударов, которые нанёс спортсмен, оказались смертельными. Пострадавший скончался.