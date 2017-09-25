На Советском проспекте в Калининграде нашли тело женщины

На Советском проспекте в Калининграде в понедельник, 25 сентября, нашли тело неизвестной женщины. Об этом Клопс.Ru рассказала помощник руководителя регионального СКР Наталья Гацко.



Тело обнаружили в ручье около дома 155 на Советском проспекте. Оно пролежало в воде около трёх суток. На вид погибшей 30–50 лет.



"Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение", — пояснила Гацко.



Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле пока не обнаружено. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность погибшей устанавливается.