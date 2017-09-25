В субботу, 23 сентября, в Калининграде в квартире на Сельме обнаружили повешенного мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщили в СКР по Калининградской области.



"Сообщение об обнаружении тела 33-летнего мужчины в одной из квартир по ул. Фермора поступило в СУ СК по Калининградской области от сотрудников полиции. На место происшествия выезжал следователь следственного отдела по Ленинградскому району г. Калининграда регионального управления СКР. Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение", — пояснила помощник руководителя регионального СКР Наталья Гацко.



Сейчас назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. Следствие проверяет различные версии случившегося, в том числе о самоубийстве.