В Преголе едва не утонул мальчик, испытывавший с приятелями самодельное водолазное оборудование

В воскресенье, 24 сентября, в Калининграде едва не утонул мальчик, игравший на берегу Преголи с приятелями. Как стало известно Клопс.Ru из источников в оперативных службах региона, инцидент произошёл днём на Октябрьском острове в районе Второго эстакадного моста.

В единую диспетчерскую службу позвонили горожане, которые рассказали, что на набережной Трибуца возле Эстакадного моста в реке тонет ребёнок. На место в срочном порядке прибыли полицейские и спасатели МЧС, однако в воде никого не обнаружили. Спасатели заметили на другом берегу Преголи бегающих по берегу детей 10–12 лет. Побеседовав с мальчиками, сотрудники МЧС выяснили, что сообщение очевидцев соответствовало действительности. Как пояснили дети, инцидент произошёл во время испытания "водолазного оборудования", которое они сделали своими руками. Один из мальчиков упал в реку. Его тут же достал приятель.

Ребёнок не пострадал. Спасатели провели с детьми беседу относительно правил поведения у воды.