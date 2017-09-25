Под Правдинском погиб рабочий, копавший колодец

В посёлке Холмогорье Правдинского округа погиб 43-летний калининградец, занимавшийся работами по обустройству колодца. Как стало известно Клопс.Ru из источников в оперативных службах региона, трагедия произошла во второй половине дня в воскресенье, 24 сентября.

По предварительной информации, несколько наёмных работников занимались строительством колодца у одного из поселковых домов. Когда глубина колодца достигла семи метров, строители заметили, что самое нижнее бетонное кольцо сдвинулось в сторону. Для того чтобы поправить его, все верхние кольца пришлось демонтировать. После этого один из работников спустился в шахту колодца, чтобы выровнять кольцо.

В этот момент произошло обрушение грунта, и мужчина оказался практически полностью засыпан землей и песком. На поверхности оставались только его голова и рука. На помощь коллеге в колодец, обвязавшись веревкой, спустился ещё один строитель.

При попытке вытащить пострадавшего произошло очередное обрушение грунта. Рабочий, спустившийся на помощь, успел выскочить из колодца. Застрявшего на дне строителя засыпало с головой. Предположительно, мужчина скончался на месте. Он оказался на полутораметровой глубине под толщей песка.

На место ЧП выехали сотрудники МЧС, но достать мужчину из котлована без использования специальной строительной техники не представляется возможным. В настоящее время решаются организационные моменты, связанные с извлечением тела погибшего на поверхность земли.