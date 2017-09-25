В Калининграде около ресторана "Атлантика" 21-летнего мужчину ранили ножом в горло

23 сентября около ресторана "Атлантика" калининградцу порезали горло. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.



Инцидент произошёл в ночь на субботу в 1:20 на Ленинском проспекте. 21-летнему молодому человеку злоумышленники нанесли ножевое ранение в шею. Сообщается, что пострадавший был пьян. У него открылось сильное кровотечение. Мужчину госпитализировали с диагнозом "резаная рана шеи".

В УМВД по Калининградской области обещали прокомментировать случившееся позднее.