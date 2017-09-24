Без ремней безопасности: после смертельного ДТП с маршруткой СК возбудил дело по факту ненадлежащего оказания услуг

В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекших гибель семи человек в результате ДТП. Об этом Клопс.Ru сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как уточнили в ведомстве, следствием установлено, что большинство кресел маршрутки, столкнувшейся с внедорожником, не были оборудованы ремнями безопасности, необходимыми для данной категории транспортных средств.

"Кроме того, председатель Следственного комитета для наиболее полного и объективного расследования поручил руководителю следственного управления СКР по Калининградской области инициировать вопрос о передаче в свое производство материалов уголовного дела по факту нарушений правил дорожного движения, возбужденного органами МВД", — заявили в СКР.