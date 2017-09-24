Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП с маршруткой под Гвардейском

Прокуратура Калининградской области начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия под Гвардейском, в котором в пятницу вечером разбилось маршрутное такси и погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура проверит информацию о том, что водитель маршрутного такси перевозил пассажиров, не имея на это лицензии. В пресс-службе отмечают, что такие перевозки "заведомо создают угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан".

Прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин взял под контроль принятие процессуальных решений следственными органами.