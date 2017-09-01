На Гвардейском проспекте из-за ДТП с троллейбусом образовались пробки (фото)

В пятницу, 1 сентября, на Гвардейском проспекте в Калининграде столкнулись троллейбус и две иномарки, что спровоцировало пробки в центральной части города. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.



Участники движения полностью блокировали проезд по направлению к ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. У автомобилей и троллейбуса технические повреждения по кузову.



По данным сервиса "Яндекс.Пробки", затруднён проезд по Гвардейскому проспекту (скорость не более 5 км/ч), на пл. Победы (скорость 7 км/ч), ул. Театральной (скорость 5–7 км/ч.), Советском проспекте (скорость 5 км/ч) и Ленинском проспекте (скорость 7 км/ч).