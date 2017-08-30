Пострадавшего на пожаре в Гусеве 29-летнего мужчину отвезли в больницу с ожогами лица и рук
Мужчина, гараж которого сгорел накануне в Гусеве, получил ожоги рук и лица. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в ГО и ЧС районного центра.
29-летний местный житель ремонтировал в гараже свой автомобиль Mercedes. Возгорание произошло в моторном отсеке машины. Огонь перекинулся на строение. Гараж размером 3×5 метров полностью выгорел. Владельца иномарки с ожогами лица и рук первой и второй степени доставили в центральную районную больницу Гусева.
"По предварительным данным, пожар произошёл в результате замыкания электропроводки автомобиля при проведении ремонта. В настоящее время полицейские проводят проверку. По результатам пожарно-технической экспертизы будут сделаны окончательные выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего", — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
Сообщение о пожаре
в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 18:07. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчёта и шесть человек личного состава.