Мужчина пытался вывезти из Калининградской области угнанный Volkswagen (фото)

На погранпереходе Морское — Нида сотрудники ведомства задержали угнанный автомобиль. Об этом сообщается на сайте службы охраны госграницы Литвы.



Россиянин приехал на пункт пропуска, чтобы пересечь границу. Во время проверки документов выяснилось, что Volkswagen 2006 года выпуска угнали в Люксембурге. С февраля 2016 года автомобиль находится в розыске.



"По факту приобретения или реализации имущества незаконным путём начали досудебное расследование. За это нарушение мужчине грозит до двух лет лишения свободы", — говорится в сообщении ведомства.



Автомобиль изъяли и отправили на стоянку береговой охраны, россиянина отпустили.



С начала года пограничники задержали 65 угнанных автомобилей. Чаще всего за рулём находились российские граждане — 28.