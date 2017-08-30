В Ладушкине Volkswagen сбил восьмилетнюю девочку

Во вторник, 29 августа, в Ладушкине под колёса автомобиля попал ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



ДТП случилось в 18:40 на ул. Победы. Водитель Volkswagen Golf сбил восьмилетнюю девочку. Она переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии ребёнок получил травмы.



Также во вторник под колёса автомобиля попала 66-летняя женщина. Авария произошла в Мамоново в 9:15 на ул. Михалицына. Пешехода сбил скутер. В результате ДТП женщину госпитализировали.



И ещё одна авария произошла в Светлогорске. В переулке Ягодном Citroen сбил 78-летнюю женщину. ДТП случилось в 15:10. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С переломом плеча её доставили в больницу.