В Пионерском из окна второго этажа выпал двухлетний ребёнок

В понедельник, 28 августа, в Пионерском из окна квартиры на втором этаже выпал двухлетний ребёнок. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Инцидент произошёл в 12:30. В этот момент в квартире находились мать девочки и старший ребёнок, который учится в начальной школе. Пострадавшую доставили в Калининградскую детскую областную больницу. При обследовании серьёзных травм у неё не выявили. Девочке два года и два месяца.



Семья на учёте как неблагополучная не состоит. С родителями пострадавшего ребёнка проведут работу сотрудники соцслужбы и при необходимости предложат им помощь.