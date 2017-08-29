Из-за столкновения двух иномарок на Аллее Смелых образовались пробки (фото)

Во вторник утром, 29 августа, на ул. Аллея Смелых из-за аварии с участием двух легковушек образовались пробки в Московском районе. Об этом сообщают очевидцы.



ДТП случилось в районе трамвайного кольца у мясокомбината. При повороте на ул. Зои Космодемьянской Citroen врезался в Mercedes. В результате блокировано движение как на въезд в город, так и к ул. Дзержинского.



Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения транспорта не превышает 5 км/ч.



Кроме того, из-за аварий затруднено движение на ряде других магистралей: Московском проспекте (в сторону выезда), Гагарина (к центру) и 9 Апреля (к проспекту Калинина).