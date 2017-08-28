ДТП с тремя пострадавшими в Черняховском районе устроил выехавший на встречку водитель Peugeot

ДТП в Черняховском районе, где пострадали три человека, устроил выехавший на встречку водитель Peugeot. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



В 6:50 в пос. Подгорное на 71-м км трассы Калининград — Нестеров водитель автомобиля Peugeot выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с Nissan X-Trail. В результате аварии пострадали водитель и два пассажира первого автомобиля.

