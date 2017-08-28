На ул. Маточкина на стройке с высоты восьми метров упал рабочий

В пятницу, 25 августа, в строящемся здании ателье на Сельме пострадал 35-летний рабочий. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Инцидент произошёл в 16:05 на ул. Ю. Маточкина. По словам очевидцев, сейчас на объекте ведутся отделочные работы фасада и помещений. Высота второго этажа, откуда сорвался рабочий, — около восьми метров. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением головного мозга, открытым переломом левого бедра, ушибом грудной клетки.



Через полтора часа поступил аналогичный вызов. На ул. Молодёжной в пос. Долгоруково Багратионовского городского округа молодой мужчина упал с высоты второго этажа. Об этом сообщается в группе "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте". Со слов заявителя, у пострадавшего травма спины. От медицинской помощи он отказался.