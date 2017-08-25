Суд признал экс-прокурора Нестеровского района Валерия Волоха виновным в мошенничестве

В четверг, 24 августа, Московский районный суд признал виновным в мошенничестве бывшего прокурора Нестеровского района Валерия Волоха, которого обвиняли во взяточничестве и махинациях. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.



Его признали виновным по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Однако в суде Волоха освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.



"По закону, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года, лицо освобождается от ответственности. Однако в данном случае суд не мог прекратить производство по делу, так как Волох настаивал на своей невиновности. Он потребовал провести судебное следствие, которое продлилось более года", — пояснили в пресс-службе.