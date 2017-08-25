"Кричали, что Польша для поляков": в Люблине украинку ударили бутылкой по голове

Инцидент произошёл в центре Люблина. На девушку напали, когда она с подругами возвращалась из клуба. Причиной стало то, что она разговаривала на украинском языке. Словесные оскорбления переросли в физическую агрессию. Девушку начали избивать, после чего ударили по голове бутылкой. Нападавшие кричали "Польша для поляков".

Потерпевшая с травмами попала в больницу, врачи которой обратились в полицию. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту нападения и оскорбления по национальному признаку. Сейчас правоохранители ищут двух молодых людей и женщину. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.