Источник: на пр. Мира в мужчину выстрелили из травматического оружия

В ночь на 24 августа на пр. Мира мужчина получил огнестрельное ранение. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Инцидент произошёл в 0:55 в районе ресторана "Геркулес". В 33-летнего мужчину выстрелили из травматического оружия. Пострадавшего доставили в больницу. У него пулевое ранение ноги. По сообщению источника, мужчина был пьян.

В пресс-службе регионального управления УМВД пояснили, что в отдел полиции №3 поступила информация о причинении гражданину телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуально решение. Подробности уточняются.