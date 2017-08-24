В России суд признал книгу польского политика экстремистской

В среду, 23 августа, Московский районный суд Петербурга признал экстремистским материалом сборник статей "Восточные размышления" польского общественного деятеля и политика Яна Новака-Езераньского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы Петербурга.

Судом были удовлетворены исковые требования прокурора о признании запрещёнными к распространению и признанию экстремистскими материалов сборника статей Новака-Езераньского.

Тираж сборника в 500 экземпляров, выпущенный издательским домом "Когита" в 2016 года, был изъят в типографии сотрудниками полиции. Сборник, включает в себя опубликованные в 1991-2003 годах газетные статьи публициста, посвящённые внешней политике Польши и её взаимоотношениям с соседними государствами, включая Россию.