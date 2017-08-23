+18 °C
днем
+13 °C
ночью
23 августа 2017 г. 14:12
69 985 пользователей
за 24 часа на сайте
59.16 +0.09
Курс ММВБ на 23 августа 2017, 14:00
69.79 +0.27
Курс ММВБ на 23 августа 2017, 14:00
16.29 -0.04
Курс ЦБ на 24 августа 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В аварии под Гвардейском погиб 27-летний водитель (видео)

13:13
  3453
В аварии под Гвардейском в районе пос. Борское 23 августа погиб 27-летний водитель. Об этом Клопс.Ru сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
 
Как стало известно, в 6:40 39-летний водитель Volkswagen Passat выехал через сплошную линию на встречную полосу, чтобы обогнать автомобиль. Там он лоб в лоб столкнулся с Audi. В результате аварии 27-летний мужчина, находившийся за рулём Audi, погиб на месте, водитель другой иномарки не пострадал.
 
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая произвела необходимые следственные действия. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
 
По словам свидетелей, Volkswagen пытался обогнать машину, которая ехала на аварийках. Как рассказали Клопс.Ru знакомые погибшего, у него остались маленький ребёнок и беременная жена. 
 
Утром на Гвардейской трассе, в районе поворота на аэроклуб, столкнулись два автомобиля. Машины столкнулись лоб в лоб. Один человек погиб.
 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Хорошо, что я на медика отучился": в Калининграде прохожий спас жизнь незнакомцу
22 августа 201718:35
  11722
"Хорошо, что я на медика отучился": в Калининграде прохожий спас жизнь незнакомцу
В аварии под Гвардейском погиб 27-летний водитель (видео)
Фото горячей новости
13:13
  3453
Дожди в Калининграде продлятся до конца августа
Фото горячей новости
09:21
  1880
В Зеленоградском районе поезд насмерть сбил мужчину (обновлено)
Фото горячей новости
09:02
  5379
Калининградцам предлагают приобрести напольные покрытия со скидкой 50%
Фото горячей новости
09:00
  2396

Лента новостей

Картинка
В Светлогорске установили ещё одну скульптуру из искусственной травы (фото)
14:06
  53
Картинка
Шпроты стали первым калининградским товаром, получившим государственный знак качества
13:43
  270
Картинка
В Росавтодоре рассказали, из-за чего на Приморском кольце произошёл массовый прокол колёс
13:19
  2596
Картинка
На ул. Черняховского из-за ремонта тротуара пешеходы выходят на проезжую часть
12:38
  413

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
Какие новости привез Путин
  1731
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Дар для трейдеров, проклятие для банков
  3572
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo