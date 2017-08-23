В аварии под Гвардейском погиб 27-летний водитель (видео)
Клопс.Ru / TatianaKoblova
13:13
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В аварии под Гвардейском в районе пос. Борское 23 августа погиб 27-летний водитель. Об этом Клопс.Ru сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
Как стало известно, в 6:40 39-летний водитель Volkswagen Passat выехал через сплошную линию на встречную полосу, чтобы обогнать автомобиль. Там он лоб в лоб столкнулся с Audi. В результате аварии 27-летний мужчина, находившийся за рулём Audi, погиб на месте, водитель другой иномарки не пострадал.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая произвела необходимые следственные действия. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
По словам свидетелей, Volkswagen пытался обогнать машину, которая ехала на аварийках. Как рассказали Клопс.Ru знакомые погибшего, у него остались маленький ребёнок и беременная жена.
Утром на Гвардейской трассе, в районе поворота на аэроклуб, столкнулись два автомобиля. Машины столкнулись лоб в лоб. Один человек погиб.
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