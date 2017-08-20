В Калининграде ищут мужчину, пропавшего 17 июля

В Калининграде волонтёры ищут мужчину, пропавшего 17 июля. Об этом сообщается в обществе добровольцев поиска пропавших людей в регионе.

33-летний Ковалёв Александр Валерьевич 17 июля вышел из дома по улице Гайдара, он должен был отправиться на работу в г. Гурьевск. С тех пор его местонахождение не известно.

Мужчине на вид 25 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка короткая, глаза зелёные. Он был одет в серую футболку, светло-синие джинсы и чёрные макасины. Особые приметы: быстрая тяжело разборчивая речь.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, волонтёры просят звонить по телефонам полиции 554-502, 02, 102 или координатору поисковой группы 8-911-486-44-54 (Александр).