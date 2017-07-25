Под Гвардейском в дважды перевернувшемся авто пострадала двухлетняя девочка

Во вторник днём, 25 июля, на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров Mazda вылетела за пределы дороги и дважды перевернулась. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в районе Гвардейска. У легковушки во время движения оторвалось заднее колесо. В результате автомобиль съехал в кювет и дважды перевернулся. Травмы получила двухлетняя девочка, которая ехала в автомобиле непристёгнутой.

Также в салоне находились родители ребёнка. Несколько дней назад семья забрала машину из автосервиса после ремонта тормозной системы. Об этом Клопс.Ru сообщили родственники пострадавших.