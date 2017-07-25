На ул. Невского Skoda вылетела на тротуар и сбила пешехода

Во вторник, 25 июля, на ул. Невского Skoda сбила пешехода. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.



ДТП случилось около 10:40 в районе магазина "Семья". Водитель автомобиля ВАЗ "Лада" ехал по ул. Невского в сторону города. Он начал поворачивать налево на ул. Куйбышева. В это время с площади Василевского двигалась Skoda. На перекрёстке автомобили столкнулись. От удара иномарку отбросило на тротуар, где она сбила пешехода.



По словам очевидцев, пострадавший — мужчина-инвалид без ног. Его увезли в больницу. Пока неизвестно в каком он состоянии. Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливается виновник аварии. По словам автомобилистов, движение в этом районе не затруднено.