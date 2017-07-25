На ул. Невского Skoda вылетела на тротуар и сбила пешехода
Во вторник, 25 июля, на ул. Невского Skoda сбила пешехода. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
ДТП случилось около 10:40 в районе магазина "Семья". Водитель автомобиля ВАЗ "Лада" ехал по ул. Невского в сторону города. Он начал поворачивать налево на ул. Куйбышева. В это время с площади Василевского двигалась Skoda. На перекрёстке автомобили столкнулись. От удара иномарку отбросило на тротуар, где она сбила пешехода.
По словам очевидцев, пострадавший — мужчина-инвалид без ног. Его увезли в больницу. Пока неизвестно в каком он состоянии. Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливается виновник аварии. По словам автомобилистов, движение в этом районе не затруднено.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.