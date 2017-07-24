В Калининграде должник запер в квартире энергетиков, отключивших ему свет

В Калининграде должник запер в квартире энергетиков, которые пришли отключить ему электричество. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ОАО "Янтарьэнергосбыт".

Калининградец не оплачивал услуги электроснабжения с лета 2014 года. За это время его задолженность превысила 20 тыс. рублей. Когда к нему пришли энергетики, чтобы отключить электричество, мужчина запер их в квартире и потребовал возобновить подачу света.

Сотрудникам компании пришлось вызвать полицию. После приезда оперативной группы они смогли покинуть квартиру. В отношении действий мужчины правоохранительные органы проводят проверку.