В Калининграде должник запер в квартире энергетиков, отключивших ему свет
В Калининграде должник запер в квартире энергетиков, которые пришли отключить ему электричество. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ОАО "Янтарьэнергосбыт".
Калининградец не оплачивал услуги электроснабжения с лета 2014 года. За это время его задолженность превысила 20 тыс. рублей. Когда к нему пришли энергетики, чтобы отключить электричество, мужчина запер их в квартире и потребовал возобновить подачу света.
Сотрудникам компании пришлось вызвать полицию. После приезда оперативной группы они смогли покинуть квартиру. В отношении действий мужчины правоохранительные органы проводят проверку.
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