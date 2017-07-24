В Полесском районе нашли обгоревшее тело мужчины

В субботу, 22 июля, в Полесском районе в лесу нашли обгоревшее тело. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.



Местный житель обнаружил погибшего недалеко от дороги около 16:00. Очевидец вызвал полицию. Следователи установили личность неизвестного. Им оказался 41-летний мужчина, живущий в Калининградской области.



"Гурьевским межрайонным следственным отделом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщила старший помощник главы СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.