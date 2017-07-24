На ул. Магнитогорской при резком торможении автобуса пенсионерка получила травмы
В пятницу, 21 июля, на ул. Магнитогорской пострадала пассажирка автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в 9:30. Водитель автобуса "Сетра", начиная движение, не убедился в безопасности и резко затормозил. В результате ДТП в салоне упала 73-летняя пассажирка. Женщина получила травмы.
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