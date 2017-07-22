В июне в Калининграде снизилось количество квартирных краж
В июне в Калининграде снизилось количество квартирных краж. Об этом сообщил начальник Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области Сергей Порывакин.
Тенденцию можно считать успешной, потому что подобные преступления чаще случаются летом, чем в другие времена года. Владельцы квартир и домов уезжают на отдых, оставляя свои жилища без присмотра. Полковник полиции связал это с хорошей работой стражей порядка и подкованностью калининградцев в вопросах безопасности. Тем не менее, Порывакин напоминал о мерах по противодействию квартирных ворам:
— всегда запирайте входную дверь, даже если находитесь дома, или покидаете жилище на несколько минут;
— покидая жилище, закрывайте окна, форточки и балконные двери;
— если квартира расположена на первом этаже, установите на окна металлические решетки;
— по возможности установите видеодомофоны, камеры видеонаблюдения, сигнализации;
— самый надежный способ – воспользоваться услугами охранных предприятий.
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