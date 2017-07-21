В Калининграде образовались пробки из-за десяти ДТП

В пятницу днём, 21 июля, в разных частях Калининграда произошло десять аварий. Об этом свидетельствуют данные очевидцев и показания сервиса "Яндекс.Пробки".

ДТП спровоцировали заторы на нескольких городских магистралях. По две аварии отмечено на улицах Литовский вал и Горького, а также Московском проспекте. В результате скорость движения транспорта не превышает 5 км/ч в обе стороны. Также ДТП случились на проспекте Калинина, улицах Киевской, Гайдара, Театральной.

Большая пробка наблюдается на Втором эстакадном мосту в сторону ул. Дзержинского. Машины плотным потоком стоят от перекрёстка с ул. Фрунзе до пр. Калинина. Средняя скорость движения составляет всего 2 км/ч.