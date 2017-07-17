На Тенистой Аллее столкнулись два автомобиля, пострадала женщина

Сегодня, 17 июля, на ул. Тенистая Аллея в Калининграде столкнулись два легковых автомобиля, пострадала водитель одной из машин. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в 11:10. Со стороны проспекта Победы в направлении Советского проспекта двигался автомобиль Volkswagen, за рулём находилась 31-летняя калининградка. По предварительным данным, из-за несоблюдения дистанции она врезалась в автомобиль Citroen.

Водитель Volkswagen получила травмы и была доставлена в больницу. Как сообщил Клопс.Ru источник в экстренных службах региона, пострадавшей предварительно диагностировали ушиб шейно-грудного отдела позвоночника.