На ул. Откосной в Калининграде велосипедист сбил ребёнка
В понедельник, 17 июля, на ул. Откосной в Калининграде велосипедист сбил семилетнего мальчика. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Авария произошла около 14:00 в районе частной жилой застройки. В результате ДТП ребёнок получил травмы, в скорую помощь обратилась его мама. Пострадавшего доставили в Детскую областную больницу. Предварительно ему диагностировали ушибы и ранения мягких тканей лица и волосистой части головы.
В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД Клопс.Ru сообщили, что информацией об этом ДТП не располагают. Подробная информация будет позднее.
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