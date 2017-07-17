На ул. Фрунзе нарушивший ПДД водитель Volkswagen едва не сбил пешехода (видео)

В субботу, 15 июля, на ул. Фрунзе в Калининграде водитель Volkswagen нарушил ПДД и едва не сбил пешехода. Запись с видеорегистратора прислали в редакцию Клопс.Ru.

На кадрах видно, что водитель иномарки идет на обгон на подъезде к перекрёстку. При этом светофор горит запрещающим движение сигналом. В ПДД четко прописано, что совершать обгон на регулируемых перекрестках запрещено.



Пешеход, вышедший на дорогу, в последний момент успел отпрыгнуть от машины. Благодаря этому трагических последствий удалось избежать.