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В Минздраве задумались о запрете на продажу алкоголя по выходным

Источник: "Известия"
08:13
  668 0
Архив Клопс.Ru
Минздрав России обсуждает идею запретить продажу алкоголя на территории страны в выходные дни. Об этом сообщает газета "Известия".
 
Инициативу озвучил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ). Там предложили внести положение в Стратегию формирования здорового образа жизни населения. Документ пока находится в разработке. 
 
В ГНИЦПМ считают, что на уровне госполитики в России недостаточно мер, которые ограничивают и жёстко контролируют продажу алкоголя по времени и месту, тем самым снижая его доступность.
 
"Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами", — цитирует издание пресс-службу научно-исследовательского центра.
 
 

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