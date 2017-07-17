В Минздраве задумались о запрете на продажу алкоголя по выходным

Минздрав России обсуждает идею запретить продажу алкоголя на территории страны в выходные дни. Об этом сообщает газета "Известия"

Инициативу озвучил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ). Там предложили внести положение в Стратегию формирования здорового образа жизни населения. Документ пока находится в разработке.

В ГНИЦПМ считают, что на уровне госполитики в России недостаточно мер, которые ограничивают и жёстко контролируют продажу алкоголя по времени и месту, тем самым снижая его доступность.

"Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами", — цитирует издание пресс-службу научно-исследовательского центра.

