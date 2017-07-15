Прокуратура: под суд за подмену вещдоков пойдёт бывший сотрудник полиции из г. Светлый
Бывший полицейский из города Светлый предстанет перед судом за подмену наркотиков из числа вещдоков. Об этом сообщила
пресс-служба региональной прокуратуры.
Сотрудники прокуратуры утвердили обвинительное заключение в отношении полицейского, занимавшегося учётом наркотических средств в вещдоках. Восполняя "недосдачу", он вернул в коробку с доказательствами 137 пакетиков с наркотическим веществом вместо 134. Один образец наркотического вещества он поменял на другой. Это обстоятельство было замечено сотрудниками прокуратуры.
Жителя города Светлый обвиняют по ч.1 ст.286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч.2 ст.228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере"). Ранее Клопс.Ru уже писал
о массовых обысках, проведенных в полиции Светлого сотрудниками ФСБ и СК. Согласно комментарию пресс-службы УМВД, полицейский был уволен после обысков по отрицательным мотивам, а его начальники получили дисциплинарные взыскания.
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