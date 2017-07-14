Директора Калининградской областной научной библиотеки обвиняют в хищении 300 тысяч

УФСБ возбудило уголовное дело в отношении директора областной научной библиотеки Нины Рузовой, её обвиняют в растрате бюджетных средств. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.

С февраля в библиотеке шла проверка, по результатам которой Рузовой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере"). Нина Рузова утверждает, что не брала ни копейки.

Заработали всем коллективом

Нина Александровна работает в областной библиотеке 43 года, больше половины этого срока возглавляет её. В послужном списке — исключительно поощрения и награды.

Нина Рузова показала залы, которые удалось привести в порядок / Фото: Ольга Запивалова

По словам Рузовой, 300 тысяч, фигурирующие в деле, заработали её коллеги за два года. Все эти деньги потрачены на ремонт, в котором остро нуждается большая часть помещений библиотеки.

"В начале 2015 года у нас серьёзно увеличился объём работ, и мы приняли на работу нового сотрудника. Она проработала недолго, затем ушла, но формально числилась в штате. Её работу раскидали на нескольких коллег, на зарплатную банковскую карту капали начисления, с учётом налогов накопилось примерно 300 тысяч. Деньги мы решили направить на ремонт библиотеки. Всё это время карточка была у меня, все знали об этом, и мы не только не растратили бюджетные средства, а очень экономно их потратили!" — считает Нина Рузова.

Директор говорит, что в библиотеке должны были начать реконструкцию ещё в 2010 году, но денег на это не было. Сейчас финансирование есть, но средств не хватит на ремонт помещений, требующих капитальных вложений.

"В 2016 году Калининград выбрали библиотечной столицей России. Нужно было показать определённый уровень, ведь приезжали гости со всей страны. Нам выделили средства на ремонт лестницы и туалетов. А у нас есть залы, где обслуживаются сотни читателей, и эти помещения находятся в безобразном состоянии. Мало того — в них опасно находиться. Вот на них мы и потратили эти 300 тысяч", — рассказала Нина Александровна.

Рваный линолеум и отвалившаяся штукатурка

Нина Рузова проводит экскурсию по библиотеке, показывает один из залов книгохранилища, которое занимает шесть этажей. Здесь скромный, но свежий ремонт: новые стеллажи, на полу керамическая плитка, стены и потолок окрашены светлой краской.

"Вот тут куски линолеума на полу торчали — люди за них запинались и падали, — говорит Рузова. — С потолка и стен сыпалась штукатурка. Стеллажи ржавые были".

По её словам, из тех "сэкономленных" денег удалось заплатить за строительные работы и кое-какие материалы, на которые финансирование не выделялось.

"Когда-то по федеральному гранту мы получили так называемое противокражное оборудование. Рамки стояли в углу, не было денег на их монтаж. Вот мы наконец-то смогли его установить", — добавляет Нина Рузова.

Помещения на шестом этаже нуждаются в ремонте / Фото: Ольга Запивалова

Директор ведёт на последний, шестой, этаж. В помещениях мрачно. На стенах и потолке дыры, оставшиеся от отвалившейся штукатурки, стеллажи с книгами поела ржавчина, местами шелушится краска, на полу чёрный от старости, рваный линолеум.

К нашему разговору подключается коллега Нины Александровны — заведующая отделом основного хранения и изучения фонда библиотеки Елена Некрасова. Она показывает на потолок: "Видите, огромного куска штукатурки нет? Он чуть не упал мне на голову".

Елена Некрасова / Фото: Ольга Запивалова

Директор подтверждает: доступ в некоторые помещения они вынуждены ограничивать не только посетителям, но и своим сотрудникам.

"Штукатурка падает пластами, а ремонтировать последний этаж мы не можем — нужно сначала крышу перекрыть. Тут нашими копейками не отделаешься", — вздыхает Некрасова.

В доказательство своих слов она отодвигает большой кусок картона, за ним — изъеденная "язвами", отсыревшая стена.

После недавних ливней потолки протекли / Фото: Ольга Запивалова

"Тут текло везде, это тихий ужас! Тазы подставляли в выходные. Электрик сказал свет не включать, может случиться замыкание. Часть книг отсырела, часть пришлось убрать", — говорит библиотекарь.

По словам женщин, рабочие отбили с потолка отсыревшие куски штукатурки, могло упасть на головы людям. На их месте остались дыры.

Сущие копейки

Нина Рузова уверяет, что 300 тысяч рублей для такого здания сущие копейки. Однако и на эти небольшие деньги, утверждает директор, в библиотеке сумели сделать довольно приличный объём работ.

"Конечно, мы старались нанимать не серьёзные компании, у которых и смета денег стоит, и отчётность по полной программе — такие втридорога дерут. Работали у нас в основном частники. Я в библиотеку вложила больше, чем в собственный дом, и заниматься аферами для собственной выгоды никогда не стала бы", — говорит руководитель старейшей областной библиотеки.

По словам врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, в правительстве знают об этой ситуации. "Пока идут следственные действия, никаких комментариев мы дать не можем. Будем ждать результатов расследования", — добавил глава минкульта.