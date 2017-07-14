На пр. Мира мотоциклист врезался в Mercedes (фото)
Авария на проспекте Мира
Фото: Наталья М.
В пятницу днём, 14 июля, на проспекте Мира в районе ТЦ "Спутник" в Калининграде столкнулись Mercedes и мотоцикл. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
По словам свидетелей, мотоциклист ехал по проспекту, а водитель легковушки поворачивал на ул. Е. Ковальчук. В результате ДТП пострадал водитель первого транспортного средства. На место вызвали сотрудников МЧС.
Также на проезжую часть вылилось топливо. Спасатели засыпали его песком. Обстоятельства аварии уточняются.
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