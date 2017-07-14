"Это розы цветут": калининградец вырастил дома плантацию конопли (фото, видео задержания)

В Калининграде полицейские задержали 35-летнего калининградца, который вырастил дома плантацию конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Мужчина попал в руки правоохранителей случайно. Вечером в четверг, 13 июля, в отделение позвонили жильцы дома на ул. Старопрегольской и пожаловались на соседа, который ломится в чужие двери, громко кричит и зовёт всех в гости. На место выехали сотрудники ППС.



"Горожанин пригласил сотрудников патрульно-постовой службы в гости, предложив полюбоваться розами, которые он вырастил. Войдя в квартиру, полицейские обнаружили там мини-теплицу, оборудованную в шкафу, в которой росли кусты конопли. Цветочные горшки с наркосодержащими растениями также стояли на компьютерном столе и в кладовой. Всего полицейские изъяли 17 кустов конопли", — говорится в сообщении ведомства.



Кроме того, в одной из комнат полицейские нашли весы и восемь свёртков из фольги с марихуаной. В ведомстве назначили криминалистическую экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств"). Также мужчину привлекут к ответственности за культивирование наркосодержащих растений. "Горожанин пригласил сотрудников патрульно-постовой службы в гости, предложив полюбоваться розами, которые он вырастил. Войдя в квартиру, полицейские обнаружили там мини-теплицу, оборудованную в шкафу, в которой росли кусты конопли. Цветочные горшки с наркосодержащими растениями также стояли на компьютерном столе и в кладовой. Всего полицейские изъяли 17 кустов конопли", — говорится в сообщении ведомства.Кроме того, в одной из комнат полицейские нашли весы и восемь свёртков из фольги с марихуаной. В ведомстве назначили криминалистическую экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств"). Также мужчину привлекут к ответственности за культивирование наркосодержащих растений.