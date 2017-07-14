На ул. Щорса при падении из окна погиб онкобольной мужчина

В четверг, 13 июля, на ул. Щорса в Калининграде погиб при падении из окна онкобольной мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Трагедия произошла около 6:00. Мужчина выпал со второго этажа. Погибшему было 67 лет.



"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством следователя регионального управления СКР, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко. — Был произведён осмотр места происшествия. На теле погибшего обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводится проверка".