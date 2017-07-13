"Яндекс.Такси" и Uber объединили сервисы в России
Службы "Яндекс.Такси" и Uber объединились в России. Об этом сообщает "Медуза"
со ссылкой на генерального директора первой компании Тиграна Худавердяна.
Бизнесмен возглавит объединённую фирму. Помимо России, слияние произошло на территории Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана. Однако, несмотря на реформирование, заказать поездку можно будет по-прежнему в приложениях обеих компаний.
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