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"В воде барахтались женщины и маленький мальчик": калининградцы спасли пассажиров перевернувшейся моторки

Автор: Ольга Запивалова
15:09
  2234 0
Архив Клопс.Ru
9 июля в Калининградском заливе едва не утонули три женщины, мужчина и маленький ребёнок. На помощь им пришли калининградцы. Об этом Клопс.Ru рассказала калининградка Татьяна Василёнок, которая вместе с мужем спасала пострадавших. 

Людей относило всё дальше

В воскресенье супруги Татьяна и Валерий Василёнок выбирали — пойти на День города или поехать на рыбалку. Решили отправиться на природу. Добрались до Светлого, выгрузили из машины лодку, снасти, вышли в залив. 
 
"Волна была достаточно сильная. Мы рыбачили уже около полутора часов, как вдруг мимо нас пролетела "казанка". В ней были мужчина и несколько женщин. А примерно через полчаса с той стороны, куда они уплыли, взлетела сигнальная ракета", — рассказывает Татьяна. 
 
Татьяна засомневалась — может, шутка, всё-таки праздник, но муж отрезал: "С такими вещами не шутят, сворачивай снасти", — и завёл слабенький мотор их лодки. Через полчаса они увидели перевёрнутую моторку, на носу которой сидел мужчина. Женщины в спасательных жилетах барахтались в воде, их относило всё дальше. Татьяна начала было звонить в спасательные службы, но поняла, что времени на это уже нет. 

"Возьмите ребёнка!"

"Мы заглушили мотор, попросили женщин не паниковать и не цепляться за края лодки, — вспоминает Татьяна. — Объяснили, что сразу всех взять не сможем. Они кричали нам: "Главное — ребёнка заберите!" И тут мы увидели, что с ними мальчик лет четырёх, а они его держат как могут". 
 
Татьяна говорит, что только у одной женщины был "приличный" спасательный жилет, у остальных дешёвые, пляжные. Супруги подняли мальчика в лодку, две женщины схватились за верёвки по бортам. До берега было около двух километров, поэтому Валерий направил лодку к острову, разделяющему залив и судоходный канал. 

Приехали на отдых из Минска

"Мы высадили их и пошли обратно за мужчиной и женщиной, — продолжает Татьяна. — Нам наперерез неслась лодка с двумя людьми, они и забрали мужчину, которого уже отнесло очень далеко. А мы с Валерой забрали последнюю женщину. Она очень грузная, пыталась перевалиться через борт, но лодка чуть не перевернулась. Кое-как затащили её по винту: муж за неё, я за мужа, как репку тащили!"
 
По словам спасённой, дамы приехали из Минска к родственникам, мальчик приходится сыном мужчине, управлявшему моторкой, и внуком одной из пассажирок. У их лодки заглох двигатель, и судно перевернуло волной. 
 
Как рассказала Татьяна, на берегу женщины бурно радовались, что остались целы и невредимы. Всех спасённых пообещал доставить в Калининград экипаж второй лодки, пришедшей на помощь. 

Повезло с погодой 

По словам Татьяны Василёнок, в этот день до самого обеда был сильный ветер, а когда произошло ЧП, установился штиль. Как полагает калининградка, только благодаря этому обошлось без жертв. 
 
Начальник регионального центра Государственной инспекции маломерных судов МЧС России Геннадий Ястребов пояснил Клопс.Ru, что двое мужчин в лодке, забравшие последнего пострадавшего, были сотрудниками их ведомства.
 
"Наш пост находится между Ижевском и Светлым, там не было видно сигнала ракеты. Информацию о бедствии ребята получили от дежурных ЕДДС Калининградской области и ГИМС", — пояснил Ястребов.
 
9 июля в 16:40 моторная лодка "Днепр" с пятью пассажирами перевернулась в Калининградском заливе в районе Чёрного маяка. 

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