Калининградец разбил окно Škoda и украл деньги и документы

Сотрудники уголовного розыска калининградской полиции установила причастность 41-летнего калининградца к краже. Об этом сообщает региональное УМВД.
По данным полиции, автомобиль принадлежал 50-летней калининградке. Мужчина похитил из салона машины имущество и документы суммой в 12,5 тыс. р. В салон припаркованной у дома на Московском проспекте машины злоумышленник проник, разбив окно.
Дознаватели городской полиции возбудили в отношении похитителя уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража). Ранее подозреваемый был судим за грабёж и кражу.
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