В Зеленоградском районе обнаружили нелегальный песчаный карьер (фото, видео)

В Зеленоградском районе полиция и ФСБ обнаружили нелегальный песчаный карьер. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



За незаконную добычу песка полицейские задержали двух водителей. У них изъяли два экскаватора и грузовик.



Злоумышленники добывали песко-гравийную смесь в лесу между посёлками Сиренево и Свободное. Чтобы не привлекать внимания, работы они вели по ночам. Отгрузку песка осуществляли по предварительной договорённости с одной из транспортных компаний Калининградской области. Или по фактической оплате на месте.



"Изъятая техника помещена на спецстоянку. Полиция направила материалы в Росприроднадзор о наложении в отношении юридических лиц, в чьём пользовании находятся экскаваторы, штрафов. Размер взысканий может составить от 800 тысяч рублей до одного миллиона", — пояснили в пресс-службе.

