В Зеленоградском районе обнаружили нелегальный песчаный карьер (фото, видео)

Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
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В Зеленоградском районе полиция и ФСБ обнаружили нелегальный песчаный карьер. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
За незаконную добычу песка полицейские задержали двух водителей. У них изъяли два экскаватора и грузовик.
Злоумышленники добывали песко-гравийную смесь в лесу между посёлками Сиренево и Свободное. Чтобы не привлекать внимания, работы они вели по ночам. Отгрузку песка осуществляли по предварительной договорённости с одной из транспортных компаний Калининградской области. Или по фактической оплате на месте.
"Изъятая техника помещена на спецстоянку. Полиция направила материалы в Росприроднадзор о наложении в отношении юридических лиц, в чьём пользовании находятся экскаваторы, штрафов. Размер взысканий может составить от 800 тысяч рублей до одного миллиона", — пояснили в пресс-службе.
Сотрудники ОЭБП ОМВД России по Зеленоградскому району проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство").
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