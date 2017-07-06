В пос. Янтарном в детском саду нашли боеприпасы
Фото: Facebook / Алексей Заливатский
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Снаряды обнаружил завхоз детсада "Янтарик" в подвале. Они лежали в отдельном ящике рядом со стройматериалами.
"Там много патронов, взрыватели и пять кусков вещества, похожего на тротил. На вид около килограмма", — написал Заливатский.
На месте работают сотрудники полиции и взрывотехники.
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