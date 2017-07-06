Житель Чкаловска ударил ножом в живот родного брата

В среду, 5 июля, в пос. Чкаловск мужчина тяжело ранил ножом 65-летнего брата. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Инцидент произошёл около 12:00 в квартире потерпевшего. Во время застолья между родственниками произошёл конфликт. Один из мужчин взял нож и ударил им родственника. Скорую помощь и полицию вызвала жена пострадавшего, на глазах которой мужчины выясняли отношения. Раненого госпитализировали в областную больницу в шоковом состоянии с тяжёлыми травмами. У него повреждены лёгкое и оболочка сердца.



Подозреваемый состоял на учёте в психиатрической больнице. Сейчас он задержан и помещён в медучреждение закрытого типа. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.

В пресс-службе регионального УМВД пообещали прокомментировать ситуацию позднее.