Житель Чкаловска ударил ножом в живот родного брата
В среду, 5 июля, в пос. Чкаловск мужчина тяжело ранил ножом 65-летнего брата. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл около 12:00 в квартире потерпевшего. Во время застолья между родственниками произошёл конфликт. Один из мужчин взял нож и ударил им родственника. Скорую помощь и полицию вызвала жена пострадавшего, на глазах которой мужчины выясняли отношения. Раненого госпитализировали в областную больницу в шоковом состоянии с тяжёлыми травмами. У него повреждены лёгкое и оболочка сердца.
Подозреваемый состоял на учёте в психиатрической больнице. Сейчас он задержан и помещён в медучреждение закрытого типа. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.
В пресс-службе регионального УМВД пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
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