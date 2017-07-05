На перекрестке ул. Борзова – Каштановая Аллея Hyundai сбил женщину (фото)
В среду днём, 5 июля, на перекрестке ул. Борзова – Каштановая Аллея Hyundai сбил женщину. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.
По словам свидетелей, инцидент случился на пешеходном переходе. Внедорожник Hyundai сбил женщину, когда та переходила дорогу. В результате аварии женщина получила травмы и не смогла подняться самостоятельно. На место вызвали сотрудников скорой помощи и полицию.
Очевидцы утверждают, что сотрудники полиции и медработники приехали через пять минут после вызова.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.