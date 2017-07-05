На перекрестке ул. Борзова – Каштановая Аллея Hyundai сбил женщину (фото)

В среду днём, 5 июля, на перекрестке ул. Борзова – Каштановая Аллея Hyundai сбил женщину. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы происшествия.

По словам свидетелей, инцидент случился на пешеходном переходе. Внедорожник Hyundai сбил женщину, когда та переходила дорогу. В результате аварии женщина получила травмы и не смогла подняться самостоятельно. На место вызвали сотрудников скорой помощи и полицию.

Очевидцы утверждают, что сотрудники полиции и медработники приехали через пять минут после вызова.