Во вторник, 4 июля, в Калининграде на Верхнем озере 14-летний подросток спас тонущую женщину. Об этом сообщается на официальной странице регионального управления МВД России в Instagram
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Инцидент случился около 18:30 Как рассказали Клопс.Ru очевидцы, женщина, находясь в нетрезвом состоянии, прыгнула в воду и поплыла на середину Верхнего озера. Свидетели отмечают, что примерно в 50 метрах от берега она начала тонуть. На помощь женщине бросился 14-летний школьник.
"Он по-быстрому скинул одежду, доплыл до женщины, схватил её за рукав и потащил к берегу. В этот момент прохожие вызвали скорую помощь и полицию. Вытащить на променад пострадавшую помогли трое мужчин. Женщину госпитализировали", — рассказал Клопс.Ru свидетель происшествия.
Очевидцы также отмечают, что когда медики осматривали пострадавшую, подъехал наряд патрульно-постовой службы. Полицейские поблагодарили школьника за его геройский поступок. Свидетелям ЧС 14-летний мальчик рассказал, что приехал в Калининград к бабушке из другого региона России на отдых. В посте УМВД сказано, что подросток пожелал остаться неизвестным.
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