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Главная Новости Происшествия

На Верхнем озере 14-летний подросток спас тонущую женщину

04 июля 201721:35
  5235 3
УМВД по Калининградской области / Instagram
Во вторник, 4 июля, в Калининграде на Верхнем озере 14-летний подросток спас тонущую женщину. Об этом сообщается на официальной странице регионального управления МВД России в Instagram.
 
Инцидент случился около 18:30 Как рассказали Клопс.Ru очевидцы, женщина, находясь в нетрезвом состоянии, прыгнула в воду и поплыла на середину Верхнего озера. Свидетели отмечают, что примерно в 50 метрах от берега она начала тонуть. На помощь женщине бросился 14-летний школьник.
 
"Он по-быстрому скинул одежду, доплыл до женщины, схватил её за рукав и потащил к берегу. В этот момент прохожие вызвали скорую помощь и полицию. Вытащить на променад пострадавшую помогли трое мужчин. Женщину госпитализировали", — рассказал Клопс.Ru свидетель происшествия.
 
Очевидцы также отмечают, что когда медики осматривали пострадавшую, подъехал наряд патрульно-постовой службы. Полицейские поблагодарили школьника за его геройский поступок. Свидетелям ЧС 14-летний мальчик рассказал, что приехал в Калининград к бабушке из другого региона России на отдых. В посте УМВД сказано, что подросток пожелал остаться неизвестным. 
 
 

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3 комментария Правила комментирования

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podushka
podushka #
04 июля 201722:28
Это не человек это человечище. Без иронии
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vsxfmeeg8xjt
vsxfmeeg8xjt #
04 июля 201723:49
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza
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Viloo
Viloo #
00:24
Молодцом!
Пьяные, не пьяные, всё равно люди.
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